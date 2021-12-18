Москва, 18 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Действия стран Запада, в том числе отказ от восстановления стран, которым был нанесён ущерб от развязанных с их участием войн, назвал главной причиной миграционного кризиса на польско-белорусской границе посол России в США Анатолий Антонов. Об этом российский дипломат заявил 17 декабря в интервью журналу Newsweek.

Mil.ru Анатолий Антонов

По мнению Антонова, глубинной причиной кризиса на границе Белоруссии стали попытки западных стран, включая США, навязать всему миру своё видение демократии. Такая политика США и их партнёров привела к ряду региональных конфликтов и к ухудшению ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, к экономическому спаду и к массовым потокам мигрантов.

«К сожалению, Запад не выполнил своих обещаний по восстановлению пострадавших от войн государств и возвращению людей к нормальной жизни. Именно поэтому Белоруссия стала переходным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска», — пояснил Антонов.

По словам российского дипломата, в опасности оказались жизни тысяч людей, искавших спасения в Европе. Антонов отметил, что данная ситуация должна быть разрешена в соответствии с нормами международного гуманитарного права путём предоставления необходимой помощи.

Также Антонов добавил, что единственный выход для стран Запада из создавшегося кризиса — это отказаться от «языка санкций и угроз в отношении Белоруссии» и перейти к конструктивному диалогу с Минском по данному вопросу.