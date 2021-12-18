Пекин, 18 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия для ускоренного создания в Китае единого общенационального рынка и повышения эффективности государственного контроля, выступая на 23-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ. Об этом 18 декабря сообщило агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

"Мы будем в полной мере использовать решающую роль рынка в распределении ресурсов и при этом эффективнее раскрывать роль правительства», — сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, общенациональный рынок станет эффективным и стандартизированным инструментом, открытым и допускающим честную конкуренцию. Кроме того, он позволит установить единые на всей территории Китая торговые нормы и правила, а также будет содействовать более масштабному перемещению товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к 2025 году в Китае ожидают беспрецедентного роста рынка интернета вещей. По прогнозу исследовательской фирмы International Data Corporation, этот показатель может вырасти до $300 млрд.