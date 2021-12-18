Сретенск, Забайкальский край, , 08:39 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 18 декабря, выехал в Сретенский район, где объявлен режим ЧС из-за выхода грунтовых вод. Глава региона оценит масштабы ЧС и проверит как организована работа по решению проблемы, сообщает пресс-служба правительства региона.

​Александр Осипов работает в Сретенском районе, где объявлен режим ЧС Пресс-служба правительства Забайкалья

Александр Осипов осмотрел дом жителей села Кокуй. Наледь во всех зданиях двора: доме, гараже, тепляке. Войти в дом можно только через окно. Пострадавшие временно переехали к родственникам. Решается вопрос о предоставлении им помощи.

По итогам поездки в городе Сретенске пройдёт совещание, где обсудят решение этой проблемы. Из резервного фонда губернатора для решения проблемы в поселениях Сретенского района выделено 16 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по причине значительного повышения уровня грунтовых вод под лёд ушли 115 домов 25 насеянных пунктов Забайкалья и 10 километров дорог.

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