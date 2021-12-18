Кабул, , 08:38 — REGNUM Три самолета Ил-76 Министерства обороны России доставили 36 т гуманитарной помощи в аэропорт Кабула (Афганистан). Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, отмечается, что проводится эвакуация, в ходе которой из Афганистана будут вывезены 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, обучающихся в вузах России.

По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецбортами Минобороны РФ из Афганистана эвакуируются граждане РФ и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан.