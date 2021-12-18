Санкт-Петербург, , 08:35 — REGNUM Пожар на корвете, который строится на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, мог произойти, согласно предварительным данным, из-за нарушения правил техники безопасности при проведении работ. Об этом 18 декабря сообщил телеканал «Россия-24».

Пожар Pixabay.com

По данным телеканала, пожар начался в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, после чего пламя перекинулось на другие палубы.

При этом указывается, что строящийся корабль находился на покраске, из-за чего на его борту находились лакокрасочные материалы и это осложнило процесс тушения возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге горит строящийся корвет, в результате пожара есть пострадавшие.