Москва, , 08:34 — REGNUM Из-за действий НАТО, а также присутствия западных войск на территории Украины происходит ее милитаризация, неприемлемая для России. Об этом в интервью Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Милитаризация Украины посредством участия НАТО, присутствия западных войск на ее территории, гипотетического членства этой страны в альянсе является неприемлемой для России», — отметил он, добавив, что «подобные действия выходят за пределы «красных линий» российских нацинтересов».

Также он назвал пропагандой заявления о якобы наращивании военных сил РФ на российско-украинской границе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит расширение, несмотря на протесты РФ.