Иркутск, 18 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Иркутске вечером, 17 декабря на улице 30-й Дивизии произошло повреждение на сетях водопровода. Под отключение холодного водоснабжения попали пять многоквартирных жилых домов на Байкальской. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Водопровод

Для жителей организован подвоз воды. Место прорыва сети установлено.

«На ликвидации аварии в Лисихе задействованы силы и средства МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал». Дорожная служба с момента разлива воды проводит очистку проезжей части, лотков и тротуаров, а также противогололедную обработку. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на месте аварии выставлены посты ГИБДД», — пояснил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Администрация Иркутска просит жителей по возможности отказаться от поездки на автомобильном транспорте по улице 30-й Дивизии до устранения повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Братске Иркутской области из-за коммунальной аварии эвакуировали детский сад.

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