Москва, , 08:26 — REGNUM Жители РФ, которые имеют вклады в банках на сумму более 1 млн рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентных доход в 2022 г. будет более 86 тыс. рублей. Об этом 18 декабря передает РИА Новости.

17 декабря Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. — до 8,50% годовых. В результате не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 г. составит 85 тыс. рублей. В настоящее время он составляет 42,5 тыс. рублей.

Уплатить такой налог впервые граждане должны будут до 1 декабря в 2022 г. на основе уведомлений от налогового органа за предыдущий год.

С 1 января 2021 г. доходы граждан по вкладам облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 13%.