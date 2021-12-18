Чита, 18 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 513 (+271 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 80 814 пациентов (+391 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2072 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 142 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 55 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+13 за сутки).

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