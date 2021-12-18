Москва, 18 декабря 2021, 08:21 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлен из-за гололедицы. Об этом 18 декабря сообщили в Гидрометцентре РФ.
Уровень «Желтый — погода потенциально опасна» действует до 06:00 мск 20 декабря.
Ранее в центре погоды «Фобос» отметили, что жителей мегаполиса ждет снежная зима с высотой снежного покрова до 30−35 см к концу сезона. При этом по остальной России эксперты скорректировали ожидания в сторону более теплого сценария, близкого по своим показателям к «еврозиме».