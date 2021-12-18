Москва, 18 декабря 2021, 08:18 — REGNUM Несколько десятков солнечных вспышек на Солнце средней и слабой мощности зафиксировано с 13 по 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева (ФИАН).
Первое повышение солнечной активности было зафиксировано 13 декабря. Тогда астрономы выявили 37 вспышек класса C (слабые).
Солнечная активность вновь возросла 17 декабря — астрономы зафиксировали вспышку класса M. Вспышки этого класса относятся к средним, они предшествуют вспышкам активности максимального класса X.
Эксперты ФИАН не ожидают магнитных бурь на Земле в ближайшие дни. Ближайшие магнитные бури прогнозируются на 27 и 28 декабря. Ожидается, что они будут относиться к уровню G1 (слабая буря).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2021 года на Земле прошла одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы. Пиковый индекс геомагнитной активности поднялся до уровня 7 (при максимальном уровне 9).
Читайте ранее в этом сюжете: В ФИАН предупредили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре