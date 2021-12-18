Кабул, , 08:17 — REGNUM В аэропорту Кабула к приземлившемуся ранее первому транспортному самолёту Ил-76 присоединились ещё два, также доставивших в Афганистан гуманитарную помощь и начавших погрузку на борт эвакуируемых из страны граждан. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

пресс-служба Минобороны РФ «Самолётами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты. Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолёте находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами».

Во время полёта из Афганистана эвакуированные также будут обеспечены достаточным запасом воды, питания и одеял.

В ходе уже четвёртой эвакуации, организованной по распоряжению президента России Владимира Путина, самолёты ВТО Минобороны РФ вывезут из Афганистана более 300 граждан России, Киргизии, а также проходящих обучение в российских вузах афганских студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый самолёт из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России с грузом гуманитарной помощи совершил посадку в аэропорту Кабула.

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