Губаха, Пермский край, 18 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В городе Губаха Пермского края 38-летний местный житель отдан под суд за убийство собутыльника. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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По данным следствия, 24 сентября эти граждане распивали спиртное и между ними возник конфликт. В результате подозреваемый жестоко избил 59-летнего мужчину, в результате чего тот скончался.

26 сентября напавшего поймали в Перми. Теперь его ожидает суд.