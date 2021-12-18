Москва, , 08:15 — REGNUM Проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ. Документы 17 декабря размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД Mid.ru

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В документах уточняется, что каждый из участников соглашения имеет право выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Через 30 дней, как депозитарий получит уведомление действие договора будет считаться прекратившимся для направившего соглашение участника.

Также, согласно договору, страну — участницы альянса берут на себя обязательства исключить присоединение к нему Украину и прекратить дальнейшее расширение. Кроме того, НАТО должно отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме этого, по документу и Россия, и НАТО должны взять на себя обязательства не создавать условий, каковые другая сторона рассмотрит в качестве угрозы, а также подтвердить, что они не рассматривают себя как противников.

Помимо того, участники договора должны поддерживать диалог и взаимодействовать в вопросе совершенствования механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе. При этом для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Россия и альянс используют механизмы срочных консультаций на двусторонней и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

В то же время, стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, откуда они могут поразить цели на территории других участников договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.