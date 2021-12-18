Киев, , 08:15 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул Украину 17 декабря и отбыл с турне в Польшу и Турцию после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из части Донбасса, неподконтрольной Киеву. Эту информациюподтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».

18 и 19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, а 20−21 декабря в Польше — примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

Отмечается, что Порошенко и Варфоломей договорились о встрече в ходе телефонного разговора 15 декабря, и намерены обсудить вопросы укрепления и поддержки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Следователи ГБР Украины пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из Донбасса. Повестку вручить не удалось: экс-глава государства проигнорировал следователей.