Вашингтон, 18 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» на фоне распространения варианта «Дельта» стало полной неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, заявила 17 декабря вице-президент Камала Харрис в интервью газете Los Angeles Times.

Gage Skidmore Камала Харрис

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Большинство учёных, рекомендации и советы которых мы использовали, не видели приближения «Дельты». И мы не ожидали появления «Омикрона». Такова природа этого ужасного вируса, который, как оказалось, имеет мутации и варианты», — сказала она.

Такое заявление Харрис сделала в связи с очередным всплеском заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах. Только 16 декабря в стране зафиксировали 156 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как на пике распространения варианта «Дельта» показатель достигал 200 тыс. случаев ежедневно.