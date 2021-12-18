Вашингтон, 18 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Против участия США в войне с Россией за интересы Украины высказались 48% американских граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской службой YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха и опубликованного 18 декабря в газете Politico.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

Американцам был задан вопрос, будут они за или против того, чтобы США воевали с Россией, чтобы защитить территориальную целостность Украины, в случае, если Россия вторгнется на Украину. Из общего числа опрошенных 28% респондентов выступили «решительно против» участия США в войне с Россией за украинские интересы, 20% оказались «в некоторой степени против», 9% высказались «решительно за» участие США, а ещё 18% — «в некоторой степени за». 24% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Общее число опрошенных составило около тысячи человек. Социологическое исследование проводилось среди пользователей интернета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявили в Госдепе США, ситуации, когда бы Вашингтон решал судьбу Украины без её участия, при президенте США Джозефе Байдене не будет, при том, что США выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины.