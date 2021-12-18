Москва, , 08:09 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — «практически подготовка к войне» с РФ. Об этом он заявил в эфире радио «Говорит Москва».

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны — прим.), это практически подготовка к войне, — отметил Пушков. — А зачем … НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать РФ».

Он добавил, что «можно сделать ее неформальным членом альянса, насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак».

«Думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется», — отметил он.

При этом сенатор добавил, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в военный конфликт с РФ, «обладающей ядерным оружием».

В последнее время в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке вторжения РФ на Украину. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Москва якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 г.