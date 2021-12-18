Куала-Лумпур, 18 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 4362 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее данным, 4334 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 711 764. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на малайзийской территории с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 31 044 человека.

В настоящее время в Малайзии числится 55 475 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 400 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 198 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 18 декабря в Малайзии полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 не менее 78,2% населения.