Москва, , 07:53 — REGNUM Центральный банк России ведёт сбалансированную денежно-кредитную политику, пытаясь не допустить увеличения темпа роста цен и перехода некоторых временных негативных факторов в устойчивые, заявила 17 декабря председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после повышения ключевой ставки на 8,50% годовых.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

В ходе пресс-конференции она отметила, что ЦБ России по-прежнему пытается как можно скорее вернуть инфляцию к 4%. И в этом, возможно, могла бы помочь «очень жёсткая политика, агрессивно реагирующая на временные факторы», но от неё регулятор пока отказывается.

«Ценой этого стало бы резкое сокращение экономической активности и последующее существенное отклонение инфляции вниз от цели. Сбалансированная денежно-кредитная политика направлена на ценовую стабильность и призвана ограничить резкие колебания инфляции как вверх, так и вниз», — объяснила Набиуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 декабря Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5%. Увеличение стало самым серьезным в 2021 году, однако Набиуллина не стала исключать, что в будущем возможны новые ужесточения этой политики.

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