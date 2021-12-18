Москва, , 07:53 — REGNUM Кассовые сборы супергеройского фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в российских кинотеатрах превысили 500 млн рублей. Об этом сообщает портал «КиноNews».

Человек-паук Cristian Bortes

Новый фильм про Человека-паука вышел в прокат 15 декабря. Экранизация комикса от Marvel собрала в кинотеатрах России боле полумиллиарда рублей ещё до начала премьерного уик-энда.

«Человек-паук: Нет пути домой» смог побить рекорд по кассовым сборам в России в день премьеры после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Ранее рекорд по сборам первого дня принадлежал другому супергеройскому фильму — «Веном 2».

В США показ нового «Человека-паука» начался 17 декабря. В день премьеры картина собрала в кинотеатрах $50 млн, что также стало рекордом по сборам в постпандемийный период.

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