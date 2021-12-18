Оттава, 18 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Канаде за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 9163 человека. Об этом свидетельствуют данные канадского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 866 950. От осложнений COVID-19 в Канаде скончались 30 032 пациента.

Отмечается, что за прошедшую неделю в стране зафиксирован устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 45%. Эксперты связывают это с появлением в Канаде штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 и его стремительным распространением.

К настоящему времени в Канаде уже подтвердили 344 случая заражения штаммом «Омикрон». Случаи заболевания зафиксированы в 11 провинциях страны.