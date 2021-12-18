Манила, 18 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. До 19 человек возросло число погибших в результате удара тайфуна Rai («Раи») на Филиппинах. Об этом 18 декабря сообщает издание Inquirer.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

По данным национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из зоны бедствия были эвакуированы более 330 тыс. человек. Часть регионов остаются недоступными из-за наводнений и оползней. На островах Сиаргао и Динагат до сих пор отсутствует мобильная связь, а во многих районах не восстановлено энергоснабжение.

Из-за воздействия тайфуна пострадало здание международного аэропорта Мактан-Себу, второго по значению в стране после аэропорта в Маниле. Был нанесён сильный урон сельхозугодиям, разрушено множество жилых и административных зданий. Ущерб объектам дорожной инфраструктуры, нанесённый стихией, превысил $3,5 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших от воздействия тайфуна Rai на Филиппинах.