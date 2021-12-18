Монреаль, Канада, , 07:46 — REGNUM Перед началом поединка за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг между гражданином России Артуром Бетербиевым и гражданином США Маркусом Брауном в честь действующего обладателя чемпионского титула прозвучал гимн Советского Союза, а не России. Бой проходит в Монреале (Канада).

Артур Бетербиев Tofight.ru

Непобеждённый российский боксёр-профессионал Бетербиев за время своей любительской карьеры выиграл более 300 боёв (при всего пяти поражениях), став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

За время своей профессиональной карьеры, начавшейся в 2012 году, Бетербиев одержал 16 побед (нокаутом) в 16 поединках.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боксёр Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), осенью нынешнего года проведёт поединок с представителем США Джо Смитом, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

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