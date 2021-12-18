Екатеринбург, 18 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга два подростка жестоко избили рабочего. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1.ru, преступление было совершено вечером 17 декабря на проезде Горнистов. Налётчики разбили ему лицо и ничего не забрали. Очевидцы пришли молодому человеку на помощь и вызвали медиков. Пострадавшего увезли в больницу.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили журналистам факт нападения на человека. Полиция проводит проверку и ищет преступников.