Киев, , 07:31 — REGNUM Одна из причин, по которым Крым в 2014 году вошёл в состав России, кроется в «тайном согласии» США на отторжение полуострова из-за нацистского переворота в Киеве. Об этом 17 декабря заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Илья Кива Zagittya.com.ua

По его мнению, на такой «договорняк» в Вашингтоне согласились потому, что привели к власти в Киеве деструктивные силы.

«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы (США — ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <…>, мы вам отдадим Крым», — объяснил Кива американскую позицию.

Депутат добавил, что существование этих договорённостей в 2014 году якобы заставило врио президента Украины Александра Турчинова вывести войска с полуострова.

Напомним, США и Евросоюз за семь лет ввели самые серьёзные санкции против России из-за того, что считают воссоединение Крыма с РФ «незаконной аннексией». Список санкций постоянно расширяется, при этом на Западе утверждают, что никогда не признают Крым российским.

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