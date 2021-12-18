18 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Давид Березицкий, , 10:51 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением: «Мы обеспокоены принятием сегодня в Польше закона, который ослабит свободу СМИ. Мы призываем президента Дуду подтвердить свои прошлые заявления в поддержку свободы слова, святости контрактов и общих ценностей, лежащих в основе наших отношений». О чем речь и почему так беспокоится Вашингтон?

Иван Шилов © ИА REGNUM

В пятницу, 17 декабря, в Сейме Польши бушевали страсти по проекту бюджета страны на 2022 год. Ожидалось, что правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) будет искать способы его принятия. Оппозиция, естественно, хотела усложнить эту задачу для власти, но в очередной раз оказалось, что гроссмейстер парламентской арифметики, председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский одержал верх: бюджет был одобрен. Однако наш гроссмейстер пошел дальше, и неожиданно парламентский комитет по культуре и СМИ возобновил работу над поправкой к закону о радио и телевидении, которая известна под названием Lex TVN. Спустя час большинство Сейма отклонило ранее наложенное на этот законопроект вето Сената. Таким образом, он теперь попал на стол президента Польши Анджея Дуды.

Ярослав Качиньский rom Poland

Поправка Lex TVN вызвала бурные эмоции за рубежом, как и принятая в этом году поправка к Кодексу административного судопроизводства, ограничивающая возможность воспользоваться реприватизационными исками. Стоит напомнить, что после того, как «реституция еврейской собственности», которую претенденты на нее трактовали по своему усмотрению, стала невозможной, поверенный в делах Израиля был отозван из Варшавы, а отношения между Польшей и США с Израилем де-факто заморожены. Вашингтон также пытался вмешаться в дело о Lex TVN, но, как оказалось, снова безуспешно. Напомним, что Сенат, в котором доминирует оппозиция, отклонил в августе 2021 года поправку. Поэтому внезапное возобновление работы над ней и быстрое голосование стало неожиданностью как для оппозиции, так и для Вашингтона. Соединенные Штаты немедленно отреагировали: американская новостная служба Variety назвала пятничное голосование «шокирующим поворотом событий», а саму поправку — «спорным законопроектом».

Так чего же добиваются американцы и почему их так интересуют изменения в польском законе о СМИ? Чтобы понять это, достаточно процитировать содержание Lex TVN. Она предполагает, что «лицензия на вещание радио‑ и телепрограмм может быть выдана иностранному лицу, зарегистрированный офис или постоянное место жительства которого находится в государстве — члене Европейской экономической зоны, при условии, что такое иностранное лицо не является зависимым от иностранного лица, зарегистрированный офис или постоянное место жительства которого находится в государстве, не являющемся членом Европейской экономической зоны». В теории это объяснялось защитой польского рынка от попыток захватить его российскими или китайскими медиаконцернами. На практике Москвы и Пекина тут не видно, зато есть оппозиционный телеканал TVN, чьим владельцем является американская корпорация Discovery. После принятия поправки американцы, которые управляют телеканалом через компанию Polish Television Holding BV в Нидерландах, не смогут перепрыгнуть через новый барьер.

Протест против «Lex TVN» 10 августа в Польше Tomasz Molina

Discovery придется вывести свой бизнес из Польши и продать TVN кому-то другому. Но хотя ситуация практически предрешена, Вашингтон пытается повлиять на президента Дуду, чтобы тот не подписывал документ. «Итоги сегодняшнего неожиданного голосования в польском парламенте должны вызывать глубокую тревогу у любого бизнеса, инвестирующего в Польшу, и у всех, кто заботится о демократии и свободе прессы. Этим голосованием Польша рискует напрямую подорвать ценности, которые связывали ее с Европой, и подорвать основы польско-американских отношений. Сейчас мы призываем президента Польши Анджея Дуду выступить против этого законопроекта и не позволить ему стать законом», — так Variety пытается проинструктировать главу польского государства.

Как видно, правящая коалиция во главе с партией Качиньского довольно успешно защищает внутренние польские дела от указаний, поступающих из Вашингтона. Хорошим примером здесь является судьба партии «Соглашение» и ее лидера Ярослава Говина. Говин был выброшен из правительства, а его конкурент Адам Белян, взяв под контроль депутатов от «Соглашения», сформировал Республиканскую партию и вошел в коалицию с PiS. Говин считается наиболее проамериканским лидером в Польше, и в кулуарах ходили слухи, будто бы он должен возглавить новое правительство, созданное с помощью оппозиции, а также потенциальных заговорщиков, набранных из правящей коалиции. Однако план в итоге провалился, а сам Говин стал очень тихим. Как выяснилось, Польша оказалась слишком мала для двух Ярославов. Но главное в том, что американские директивы — просто наглые.

Ярослав Говин Gov.pl

Качиньский, заблокировав «реституцию собственности», фактически спас страну от банкротства, а выкинув американское телевидение из Польши, он практически лишит оппозицию ее величайшего инструмента для борьбы с правительством, которая превращается в борьбу с собственной страной. Кстати, стоит напомнить, что 7 декабря 2020 года государственный концерн PKN Orlen объявил о поглощении региональных изданий Polski Press немецкой издательской группы Verlagsgruppe Passau Capital Group — еще один шаг к реполонизации СМИ. Последние события, а также публичный скандал между редколлегией оппозиционной Gazeta Wyborcza и владеющим этой газетой издательством Agora говорят о том, что реполонизация может увенчаться успехом.