Иркутск, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 18 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6817 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 150 087 (+586 за сутки). Госпитализированы 3693 (123 за сутки). В то же время излечились 120 378 пациентоы (+678 за сутки).

Ещё 572 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

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