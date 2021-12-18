Москва, 18 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» для предстоящего запуска спутников британской компании OneWeb с космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

Также на космодроме завершили сборку головной части в составе спутников OneWeb, разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя. Далее специалистам предстоит выполнить общую сборку ракеты космического назначения в техническом комплексе площадки №31 «Байконура».

Запуск ракеты «Союз-2.1б» назначен на 27 декабря 2021 года. Носителю предстоит вывести на околоземную орбиту 36 спутников связи OneWeb.

Предстоящий запуск станет последним стартом Роскосмоса в 2021 году. С начала года госкорпорация провела уже 23 пуска.

Британская компания OneWeb формирует группировку спутников для предоставления доступа к сети интернет. Доступ будет обеспечиваться с помощью 40 станций, которые будут размещены в разных регионах Земли.