Пермь, , 07:27 — REGNUM В Горнозаводске Пермском крае 35-летний мастер участка осуждён за гибель электромонтёра. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Электричество

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, этот гражданин допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Это повлекло грубое нарушение правил техники безопасности во время монтажа одного из блоков подстанции предприятия. В результате рабочий погиб.

Суд назначил подсудимому один год исправительных работ. Из его зарплаты в доход государства будет удерживаться 10%.