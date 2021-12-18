Пермь, 18 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Горнозаводске Пермском крае 35-летний мастер участка осуждён за гибель электромонтёра. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По данным следствия, этот гражданин допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Это повлекло грубое нарушение правил техники безопасности во время монтажа одного из блоков подстанции предприятия. В результате рабочий погиб.

Суд назначил подсудимому один год исправительных работ. Из его зарплаты в доход государства будет удерживаться 10%.