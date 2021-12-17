Вашингтон, 18 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Выполнения обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом, потребовали от захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в обмен на гуманитарную помощь власти США. Соответствующее заявление сделал 18 декабря на семинаре в Совете по международным отношениям помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Салливан отметил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, включая США, то им необходимо выполнять ряд обязательств, включая соблюдение прав человека, международные гуманитарные обязательства и обязательства по борьбе с терроризмом.

Также Салливан уточнил, что США является крупнейшим жертвователем для Афганистана. За последнее время, по словам Салливана, США выделили более полумиллиарда долларов на гуманитарные нужды в Афганистане по линии ООН и неправительственных организаций.

Кроме того, Салливан пояснил, что вопрос о разморозке афганских активов в США является сейчас предметом разбирательств. Помощник президента США заверил, что будет сделано всё возможное для своевременной доставки помощи людям в Афганистане до наступления зимы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США призвали Белый дом оказать гуманитарную помощь народу Афганистана напрямую, не признавая правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).