Куала-Лумпур, , 07:20 — REGNUM Три автомобиля столкнулись с грузовиком на шоссе в штате Селангор в Малайзии, сообщает пресс-служба местного пожарного департамента.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В аварии пострадали 17 человек, десять из них скончались. Среди погибших были мужчина, женщина, а также восемь детей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что спасателям пришлось задействовать кран, чтобы поднять грузовой автомобиль и извлечь погибших из-под обломков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря автобус в Пакистане наехал на толпу, отмечавшую свадьбу. В результате ДТП погибли восемь человек, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Местные власти не исключают, что число погибших может возрасти из-за того, что состояние многих пострадавших оценивается как критическое.