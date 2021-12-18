Вашингтон, 18 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена может ответить на предложения России о гарантиях безопасности в ближайшую неделю, сообщил 17 декабря агентству Bloomberg высокопоставленный представитель Белого дома.

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МИД России 15 декабря направил в Вашингтон проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности с государствами, входящими в НАТО.

«Некоторые из них полезные, а некоторые — неприемлемые. США планируют дать ответ России примерно на следующей неделе», — сказал представитель американской администрации, не уточняя детали.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что общий список российских инициатив включает более чем 10 пунктов.

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В Москве считают, что стороны должны, например, взять на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.