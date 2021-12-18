Никосия, 18 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Однопалатный парламент Кипра вечером 17 декабря утвердил государственный бюджет на 2022 год, расходная часть которого из-за пандемии коронавируса оказались на 4% меньше, чем в уходящем году. Заседание, на котором проводилось голосование по госбюджету, транслировалось на сайте законодательного органа.

Кипр

Доходная часть принятого госбюджета составляет €9,7 млрд, расходная — €9,9 млрд. За него проголосовали 30 депутатов, представляющих в основном правящую правоцентристскую партию «Демократический сбор». В числе 25 депутатов, голосовавших против бюджета, в основном левые, «зелёные», а также представители ультраправого Национального народного фронта.

В ходе продолжавшихся три дня дебатов оппозиционные партии смогли внести в правительственный законопроект около половины из 96 предложенных поправок.

Напомним, что потери европейских стран в результате пандемии COVID-19 оцениваются в среднем в районе 5%. Меньше других потеряла Сербия — около 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре 17 декабря стартовала всеобщая вакцинация от нового коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

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