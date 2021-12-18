Кабул, 18 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Первый самолет из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России с грузом гуманитарной помощи совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Уточняется, что авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации была создана главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гуманитарной помощью совершил посадку в Афганистане, в аэропорту Кабула.

Уточняется, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина с территории Афганистана самолётами военно-транспортной авиации Минобороны РФ будут эвакуированы более 300 граждан России, Киргизии, а также афганские студенты, проходящие обучение в российских вузах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия намерена доставить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, такая доставка является тонким намеком Западу, который только говорит о помощи афганскому населению.