Осака, Япония, 18 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. До 24 выросло число жертв пожара в лечебнице для душевнобольных в японском городе Осака. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

Отмечается, что пострадали еще 28 человек. Местная полиция не исключает, что пожар мог возникнуть в учреждении в результате поджога. По предварительной версии, возгорание началось на четвертом этаже здания, где отсутствовала система пожаротушения. Полиция считает, что мужчина возрастом 50−60 лет, посещавший учреждение, мог поджечь здание.

Уточняется, что подозреваемый в поджоге был среди 28 пострадавших, которым потребовалась госпитализация. Сейчас мужчина находится в бессознательном состоянии. При этом очевидцы пожара отмечают, что некий мужчина положил бумажный пакет с какой-то жидкостью возле обогревателя. После чего он пнул мешок и начался пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в психиатрической клинике в японском городе Осака произошел пожар. Пожар удалось ликвидировать.