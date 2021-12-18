Число жертв пожара в психлечебнице в Осаке выросло до 24 человек
Осака, Япония, 18 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. До 24 выросло число жертв пожара в лечебнице для душевнобольных в японском городе Осака. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что пострадали еще 28 человек. Местная полиция не исключает, что пожар мог возникнуть в учреждении в результате поджога. По предварительной версии, возгорание началось на четвертом этаже здания, где отсутствовала система пожаротушения. Полиция считает, что мужчина возрастом 50−60 лет, посещавший учреждение, мог поджечь здание.
Уточняется, что подозреваемый в поджоге был среди 28 пострадавших, которым потребовалась госпитализация. Сейчас мужчина находится в бессознательном состоянии. При этом очевидцы пожара отмечают, что некий мужчина положил бумажный пакет с какой-то жидкостью возле обогревателя. После чего он пнул мешок и начался пожар.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в психиатрической клинике в японском городе Осака произошел пожар. Пожар удалось ликвидировать.