Тегеран, 18 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН в качестве политического шага приняла резолюцию против Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о так называемой «ситуации с правами человека в Иране» и подтвердила обвинения в отношении мусульманской страны.

В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не являются дисциплинарными или обязательными, упоминаясь в качестве рекомендательных мер.

Правительство США, которое в последние годы прибегало к экономическому терроризму против Ирана, вошло в число стран, проголосовавших за резолюцию. Великобритания, Франция, Германия, Канада, Израиль, Саудовская Аравия и Бахрейн также поддержали данную резолюцию.

В ответ на принятие аналогичных мер Исламская Республика Иран подчеркивает, что она рассматривает соблюдение прав человека как религиозное, юридическое и тематическое требование с целью поддержания национальных интересов и внутренней безопасности.