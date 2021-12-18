Тегеран, , 07:28 — REGNUM 17 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что информация с камер, которые будут установлены в иранском комплексе TESA в Кередже, будет предоставлена агентству после снятия санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На пресс-конференции генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подобно остановился на достигнутом с Ираном соглашении.

«Мы вели переговоры с Ираном во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет, при этом касательно камер в Кередже был достигнут очевидный прогресс», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможности отмены санкций для предоставления доступа МАГАТЭ к содержимому камер, Гросси сообщил:

«Первоначально участникам ядерной сделки необходимо заключить в Вене конкретное соглашение, в соответствии с которым отменяются санкции в отношении Исламской Республики. Только в таком случае мы сможем получить доступ к камерам на ядерном объекте Ирана».

Он также подчеркнул: «Однако необходимо принять во внимание, что в венском переговорном процессе МАГАТЭ не принимает участие».