Вашингтон, 18 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели санкции против главы повстанческой группировки «Союз за мир в ЦАР» (СМЦАР) Али Дарассы за нарушения прав человека. Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«СМЦАР использует убийства, похищения и прочее насилие для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года члены СМЦАР атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли», — заявил Блинкен.

Отмечается, что Дарасса отказался выполнять соглашения по мирному урегулированию в ЦАР, заключенные в 2019 года. Теперь США обвиняют лидера повстанцев в подрыве мира в республике и нарушениях прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен одобрил санкции ЕС против российской частной военной компании «Вагнер». По его мнению, эта компания дестабилизирует обстановку в ЦАР, Сирии, Ливии, Мали и на Украине.