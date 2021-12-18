Тегеран, , 07:30 — REGNUM 17 декабря секретарь Совета по правам человека судебной власти Ирана Казем Гарибабади призвал правительство Канады отменить дискриминационный закон, который отстранил гражданку от должности преподавателя за ношение хиджаба в классе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Фатеме Анвари, канадской учительнице третьего класса в городе Челси, в начале декабря запретили вести занятия, поскольку ношение платков противоречит закону, принятому в 2019 году.

Увольнение вызвало широкое осуждение спорного закона в Квебеке, причем критики подчёркивают, что закон несправедливо направлен против этнических меньшинств под предлогом секуляризма.

«Родители, учащиеся и другие члены академической общины собрались, чтобы выразить протест против отстранения Анвари от должности и поддержать ее», — написал в своём твиттере Казем Гарибабади, генеральный секретарь Управления по правам человека Ирана.

«Мы призываем федеральное правительство Канады вмешаться в это дело и поддержать жителей Квебека, которые борются с этим дискриминационным законом», — отметил Гарибабади.

Законопроект 2019 года запрещает государственным служащим Канады, в том числе полицейским, адвокатам, судьям и учителям, публично носить религиозную одежду при выполнении своей деятельности.

Закон затрагивает такие предметы, как тюрбаны, кипы, хиджабы и кресты, оказывая мощное давление в основном на мусульманских женщин в восточной провинции, где 74,5% учителей составляют женщины.