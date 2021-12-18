Тегеран, 18 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. 17 декабря сотрудник службы безопасности Ирана предостерег Израиль от любых возможных агрессивных действий против иранских ядерных объектов на фоне успешных переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на новость, которую недавно опубликовали израильские СМИ о приказе военного министра армейским подразделениям провести широкомасштабную операцию на территории Исламской Республики Иран, чиновник отметил:

«Учитывая историю злодеяний режима в прошлом, а также с наличием конкретного мотива нанести удар по переговорам между Ираном и государствами-членами СВПД можно с уверенностью заявить о высокой вероятности такого исхода».

«Относительно успешный ход переговоров в Вене может повысить мотивацию режима к совершению некоторых враждебных действий по отношению к Ирану», — заявил сотрудник службы безопасности.

Иранский представитель подчеркнул, что вооруженные силы и силы безопасности страны жестко и решительно ответят на любую угрозу, повысив текущий уровень боевой подготовки для борьбы с надвигающимися вызовами.