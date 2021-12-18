Нью-Йорк, США, , 06:34 — REGNUM Вакцинация детей школьного возраста от COVID-19 может стать обязательной в американском штате Нью-Йорк. Об этом 17 декабря заявила губернатор штата Кэти Хочул в эфире телеканала MSNBC.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Хочул уточнила, что такое решение может вступить в силу уже к следующему учебному году. Губернатор штата пояснила, что вопрос об обязательной вакцинации школьников должен быть сначала рассмотрен законодательным органом штата.

Заседание состоится не раньше января 2022 года, поэтому ожидать вступления решения в силу в случае его одобрения, стоит не раньше следующего учебного года. При этом Хочул подчеркнула важность данного решения и отметила, что оно должно быть обязательно принято.

«Я считаю, что это важно, и мы это сделаем», — заявила Хочул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Нью-Йорк выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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