Тегеран, , 07:43 — REGNUM 17 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам и главный иранский представитель на переговорах в Вене подчеркнул, что темпы достижения соглашения в ходе текущего переговорного процесса зависят от воли остальных участников ядерной сделки (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кани заявил: «Если все стороны поддержат рациональную позицию Исламской Республики Иран, то данный раунд переговоров может оказаться последним».

Он также отметил: «Мы приняли во внимание мнения, поправки и предложения всех участников, включив их в инициативы, полностью соответсвующие букве и духу Совместного всеобъемлющего плана действий».

«Один документ касался отмены санкций, что является приоритетной задачей на повестке дня текущих переговоров», — сообщил Багери Кани.

Иранский дипломат далее подчеркнул, что по ядерному вопросу иранская сторона также представила свои взгляды и позиции, однако прогресса по обеим инициативам на данный момент достичь не удалось.

Он также заявил, что в течение последней недели между сторонами на разных уровнях состоялись жаркие дискуссии, пока европейскую сторону наконец не убедили принять позицию Ирана в качестве основы для дальнейшего продвижения переговоров.