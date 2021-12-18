Тегеран, 18 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 17 декабря официальный представитель МИД Ирана отметил, что профессор Берт Фрагнер сыграл значительную роль в представлении иранской культуры, истории и персидского языка европейскому научному сообществу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выражая скорбь в связи с кончиной профессора Берта Фрагнера, великого современного иранолога и основателя Австрийского института иранологии, Саид Хатибзаде написал в своем аккаунте в Instagram:

«Около трех лет назад, когда я был генеральным директором управления исследований министерства иностранных дел, мне посчастливилось встретиться с профессором Фрагнером в Вене».

«Фрагнер являлся высококлассным деятелем культуры, который так любил иранскую культуру и цивилизацию, что считал Иран своей второй родиной», — подчеркнул иранский дипломат.

Ссылаясь на тот факт, что профессор был одним из величайших современных иранологов, который посвятил почти шесть десятилетий своей жизни представлению истории, культуры и литературы Ирана, Хатибзаде сообщил, что Фрагнер сыграл ключевую роль в сближении восточной и западной культур.