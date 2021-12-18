Тегеран, , 07:44 — REGNUM 17 декабря генеральный директор отдела Западной Азии при министерстве иностранных дел Ирана Расул Мусави, который находится в Исламабаде для участия во встрече высокопоставленных должностных лиц Организации исламского сотрудничества (ОИС), провёл переговоры с пакистанскими официальными лицами по поводу событий в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави, возглавляющий иранскую делегацию, встретился с председателем Института стратегических исследований Исламабада (ISSI) и директором Центра по Афганистану, Ближнему Востоку и Африке (CAMEA). В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные события, включая ситуацию в Афганистане.

Модератором дискуссии выступил председатель Совета управляющих ISSI посол Халид Махмуд, а также заместитель посла Исламской Республики Иран Мохаммад Сорхаби.

Специальный помощник министра иностранных дел Ирана планирует также принять участие во встрече высокопоставленных должностных лиц стран-членов Организации исламского сотрудничества с целью обсуждения афганского кризиса. Встреча состоится в субботу, 18 декабря.

Кроме того, 19 декабря в Исламабаде состоится чрезвычайная встреча министров иностранных дел исламских стран под председательством пакистанской стороны.