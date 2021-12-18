Москва, 18 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В субботу, 18 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

В ночь на 19 декабря в Москве снег, местами сильный, гололедица. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём и −7… −2 °C ночью.

В воскресенье, 19 декабря, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −5… +0 °C, снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C, снег, местами сильный, ветер северо-западный на порывах до 17 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Подмосковье в выходные дни — 18−19 декабря — окажется в центре глубокого циклона, который принесёт оттепель и обильные осадки.