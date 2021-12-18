Тегеран, , 07:46 — REGNUM 17 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 992, причем 46 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 46 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 992», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2196 новых случаев заражения COVID-19, при этом 341 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 995 734 пациента из общего числа 6 167 650 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2941 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 026 227 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, в общей сложности 50 109 890 человек на данный момент сделали повторную прививку.