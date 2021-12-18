Тегеран, , 07:46 — REGNUM 15-й Международный фестиваль документального кино Ирана, известный как «Cinema Verite», объявил победителей различных секций мероприятия, проходившего в иранской столице Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 декабря.

10 декабря в Тегеране стартовал 15-й выпуск иранского кинофестиваля Cinema Verite. Мероприятие включает несколько номинаций: национальную премию, международную премию генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани, премию мученика Авини. Кроме того, на кинофестивале проводятся специальные показы.

На 15-м Международном фестивале документальных фильмов Ирана Cinema Verite были объявлены победители различных разделов мероприятия, проходившего в иранской столице.

Мохаммад Салими Рад был награжден Золотым трофеем мученика Авини, почетной грамотой и денежным призом в размере 5 000 долларов за режиссуру фильма «Солдат номер ноль».

Серебряный трофей, почетный диплом и денежный приз в размере 2 500 долларов достались Махди Корбану, режиссеру фильма «Незаконченный день».

В связи с пандемией COVID-19 крупный иранский международный фестиваль документальных фильмов был проведен с ограниченным числом гостей и зрителей в тегеранском кинотеатре Charsu Cineplex.