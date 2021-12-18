Минск, , 06:24 — REGNUM Западные страны активно предпринимают попытки мобилизовать оппозицию в Белоруссии, заявил замглавы белорусского Совбеза генерал-майор Владимир Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«При организационной и финансовой поддержке западных спонсоров за рубежом продолжается целенаправленное системное обучение актива деструктивных политизированных формирований формам и методам использования «сетевых» технологий», — заявил он.

Генерал добавил, что таким образом западные страны пытаются создать информационную инфраструктуру с широкими возможностями по мобилизации оппозиционно настроенных граждан. При этом он отметил, что еще в 2020 году эта система применялась при протестах в Белоруссии.

Арчаков добавил, что подобной проблемой в Белоруссии должны заниматься не только силовые ведомства. По его мнению, властям следует существенно усилить информационную работу, создавая позитивный и современный контент в интернете.